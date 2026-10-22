У Техасі підлітка затримали через план замаху на конгресмена — The National

У місті Маккінні, штат Техас, затримали 17-річного юнака за підозрою в підготовці замаху на конгресмена-республіканця Кіта Селфа та атаки від імені угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ). Про це повідомляє The National.

Затримання після придбання зброї

За інформацією телеканалу WFAA, який послався на джерела в правоохоронних органах, підлітка затримали 5 жовтня після придбання вогнепальної зброї. За словами цих джерел, юнак нещодавно радикалізувався.

Ім'я підозрюваного не розкривають. Федеральне бюро розслідувань США відмовилося від коментарів. Також не уточнюється, як правоохоронці дізналися про ймовірний план і протягом якого часу стежили за підозрюваним.

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Реакція конгресмена

Кіт Селф подякував ФБР і правоохоронцям за роботу. Він заявив, що погрози та інші наслідки не змусять його відмовитися від позиції щодо протидії радикальному ісламу у США.

Селф є прихильником президента Дональда Трампа. Разом з іншим представником Техасу Чіпом Роєм він цього року започаткував групу Sharia-Free America Caucus, яка виступає проти того, що її учасники вважають поширенням радикального ісламу в країні. Критики, як зазначає видання, називають посилення уваги до мусульманської громади ісламофобським і таким, що може бути спрямоване на мобілізацію республіканських виборців перед великими виборами.

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