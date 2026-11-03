Республіканська законодавча влада Техасу торік змінила межі виборчих округів напередодні проміжних виборів у США. За даними Al Jazeera, церкву Mount Hebron Missionary Baptist Church і переважно темношкірий район Саннісайд у Х'юстоні перевели з 9-го до 18-го виборчого округу.

Через це демократ Ел Ґрін був змушений змагатися на праймеріз із чинним представником 18-го округу Крістіаном Менефі, також темношкірим демократом. Ґрін програв, унаслідок чого Х'юстон утратив одного з темношкірих представників у Конгресі.

Критика нового поділу

Межі 9-го округу змінили так, щоб надати перевагу Республіканській партії. Республіканці розраховують здобути щонайменше п'ять місць у Конгресі в Техасі, зокрема ще чотири округи на півдні штату.

Критики називають такий підхід розпорошенням і концентрацією голосів. На їхню думку, він послаблює представництво меншин, зосереджуючи виборців, які переважно підтримують демократів, у меншій кількості округів. Пастор Макс Міллер заявив, що зміни є спробою маніпулювати голосуванням і зменшити вплив жителів відповідних округів.

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Професор Техаського південного університету Майкл Адамс зазначив, що відсутність ще одного темношкірого члена Конгресу від Х'юстона може викликати у частини темношкірих виборців відчуття послаблення їхнього голосу. Захисники нового плану в Техасі наполягають, що він враховував політичні зміни у штаті, зростання населення, громадські слухання та останні тенденції голосування, а не расову належність виборців.

Випробування для нових округів

Перерозподіл округів у середині десятиліття відбувався також в інших штатах. Республіканці змінили карти в Міссурі, Північній Кароліні, Теннессі, Луїзіані, Алабамі, Флориді та Огайо, а демократи — у Каліфорнії. Карта, запроваджена за рішенням суду в Юті, дала демократам вигідний округ, а ініціативу демократів у Вірджинії згодом визнали недійсною.

Близько 35 мільйонів американців голосуватимуть у округах із новими межами. Професор Університету Х'юстона Брендон Роттінгаус наголосив, що зміна меж може вплинути на політичний баланс, але не гарантує результату голосування.

У 9-му окрузі демократи намагаються мобілізувати виборців латиноамериканського походження, явка яких, за словами директорки Mi Familia Vota у Техасі Даяни Ізи, залишається низькою. Демократична кандидатка Летиція Гутьєррес робить ставку на особисті зустрічі з виборцями та порушує питання доступності житла і медичної допомоги.

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