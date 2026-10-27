У Теннессі довічно засуджений убивця втік із в’язниці — RMF24

У штаті Теннессі зі в'язниці Northwest Correctional Complex у Тіптонвіллі втік 28-річний Джейкоб Аллен Морлі, який відбував довічне покарання за вбивство. Після втечі він викрав білий службовий автомобіль Ford F-350 із ферми неподалік установи та поїхав у невідомому напрямку, повідомляє RMF24.

Втечу підтвердили камери

За даними Департаменту виконання покарань штату Теннессі, Морлі втік у неділю, а його відсутність виявили ввечері. Записи камер спостереження підтвердили, що засуджений перетнув огорожу закладу, перебуваючи у тюремній формі.

Слідчі також оприлюднили відеозапис, на якому, за їхніми даними, Морлі викрадає білий Ford F-350. Northwest Correctional Complex розташований приблизно за 145 кілометрів на північ від Мемфіса.

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Винагорода за інформацію

Бюро розслідувань Теннессі внесло Морлі до списку найбільш розшукуваних осіб. За відомості, що допоможуть його затримати, оголосили винагороду до 2,5 тисячі доларів. Дорожній патруль Теннессі проводить пошуки, зокрема з повітря.

У червні 2025 року Морлі засудили до довічного ув'язнення за вбивство першого ступеня його колеги Коді Берчфілда, скоєне у 2022 році. За даними CBS News, тіло Берчфілда знайшли прихованим під будинком Морлі. Крім убивства, його також визнали винним у вандалізмі, маніпулюванні доказами, насильницькому проникненні до приміщення та ухиленні від арешту. Згідно з тюремними реєстрами, він не міг бути звільнений раніше грудня 2083 року.

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