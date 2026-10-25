У Теннессі повторна спроба страти Крісти Пайк може мати правові перешкоди — CBC World

У штаті Теннессі повторна спроба страти 50-річної Крісти Пайк після невдалої смертельної ін’єкції може зіткнутися з конституційними перешкодами. На початку жовтня Пайк вижила після введення двох доз пентобарбіталу, коли штат намагався виконати смертний вирок за вбивство її однокурсниці Коллін Слеммер у 1995 році, повідомляє CBC World.

Після спроби страти Пайк знепритомніла, її підключили до апарата штучної вентиляції легень, також вона зазнала тяжких травм рук. Після госпіталізації вона повернулася до в’язниці, де відбувала покарання. За даними Death Penalty Information Center, семеро людей вижили після невдалих спроб смертельної ін’єкції, коли персонал не зміг встановити внутрішньовенні катетери. Пайк стала першою людиною, яка вижила після введення смертельних доз препаратів для страти.

Когнітивний стан

Адвокати Пайк 7 жовтня заявили, що вона може розмовляти, але має проблеми з концентрацією та пам’яттю. За їхніми словами, можуть знадобитися місяці, щоб з’ясувати, чи зазнала вона тривалих когнітивних ушкоджень. Її здатність усвідомлювати покарання може мати значення для можливості повторної страти.

Професорка права Університету Айови Емілі Г’юз зазначила, що Верховний суд США заборонив страчувати людей, які не розуміють, за що їх ув’язнили та карають. Експертка з питань смертної кари Дебора Денно також наголосила, що судова практика не дозволяє страчувати осіб із певними інтелектуальними порушеннями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Конституційні аргументи

Захист Пайк може послатися на П’яту поправку до Конституції США, яка забороняє повторне покарання за один злочин. Юристи можуть стверджувати, що вона вже зазнала покарання під час ін’єкції, хоча й вижила. Водночас штат може заявити, що призначеним покаранням була смерть, а тому вирок не виконано.

Іншим можливим аргументом може бути порушення Восьмої поправки, яка забороняє жорстоке й незвичне покарання. На думку Денно, попередня процедура вже містить докази ризику сильного болю. Г’юз зазначила, що штат може послатися на справу Віллі Френсіса: Верховний суд США у 1946 році дозволив повторну спробу страти після несправності електричного стільця.

Губернатор Теннессі Білл Лі після невдалої процедури зупинив усі страти до кінця року та доручив провести комплексну перевірку третьою стороною. Суддя в Теннессі також наказав зберегти всі докази, пов’язані зі спробою страти, для повного розслідування.

Читай нас у