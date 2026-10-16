У Тиграї авіаудари вбили щонайменше 17 людей — The Hindu

У регіоні Тиграй на півночі Ефіопії вночі проти понеділка, 5 жовтня 2026 року, сталися авіаудари та артилерійські обстріли під час зіткнень між федеральними урядовими силами й повстанцями. За даними джерел гуманітарної допомоги, ці події посилили побоювання щодо ширших бойових дій у регіоні.

Загиблі поблизу Мекелле

Щонайменше 17 людей загинули внаслідок авіаударів на північний захід від Мекелле, столиці Тиграю. Відомості про кількість загиблих містив бюлетень, який поширювали серед гуманітарних організацій.

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Хронологія зіткнень

Федеральні урядові сили взяли Мекелле під контроль протягом вихідних перед повідомленнями про нічні обстріли. Джерела гуманітарної допомоги повідомили про авіаудари й артилерійський вогонь у регіоні.

Про зіткнення між сторонами та їхні наслідки The Hindu повідомляє з посиланням на джерела гуманітарної допомоги.

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