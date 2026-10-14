У столиці Албанії Тирані під час другого дня студентських протестів у Міністерстві освіти сталася пожежа. Поліція застосувала проти учасників акції сльозогінний газ і водомети, повідомляє Deutsche Welle.

Сутички біля міністерства

У середу тисячі протестувальників зібралися перед будівлею міністерства. Частина людей закривала обличчя. Деякі учасники кидали в будівлю цеглу, пошкодили огорожі на тротуарах і перекидали сміттєві баки.

За даними Reuters, яке посилається на очевидця, біля Міністерства освіти також загорівся банк. Акція розпочалася у вівторок як мирне зібрання кількох сотень людей, однак згодом у деяких місцях переросла в насильницькі зіткнення.

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Вранці в середу поліція повідомила приблизно про 40 затриманих і 13 травмованих, серед яких шестеро правоохоронців. Заворушення тривали й після оприлюднення цих даних.

Позиція уряду та вимоги студентів

Віцепрем’єр-міністерка Албана Кочіу заявила, що протестна культура перетворилася на організоване насильство. Вона засудила напади на державні установи й поліцію, а також нищення громадського майна, та закликала студентів дистанціюватися від насильства і вандалізму.

Організатори студентських акцій кажуть, що протестують через умови навчання в університетах, вартість вищої освіти, фінансову підтримку та перспективи працевлаштування після завершення навчання. За оцінкою DW, ці події, ймовірно, стали найжорсткішим спалахом протестів проти корупції, що тривають в Албанії з травня та спрямовані проти уряду прем’єр-міністра Еді Рами й основної опозиції, яку очолює Салі Баріша.

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