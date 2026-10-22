У Тирані студентський протест загострився біля офісу прем’єра — Anadolu Agency

У столиці Албанії Тирані дев’ятий день тривали студентські протести з вимогою поліпшити умови навчання. Демонстрація, що розпочалася 13 жовтня, у середу загострилася біля офісу прем’єр-міністра: учасники кидали в будівлю та в силовиків каміння і коктейлі Молотова.

Хід демонстрації

До університетських студентів долучилися учні старших класів, містяни та викладачі різних вишів на підтримку протестів. Спочатку протестувальники мирно зібралися перед офісом глави уряду, після чого вирушили до будівлі Міністерства освіти. Згодом вони повернулися до офісу прем’єр-міністра.

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Заклик до діалогу та бойкот

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама знову закликав студентів, які беруть участь у протестах, до діалогу. Тим часом профспілка академічного персоналу албанських університетів оголосила бойкот у всіх вишах країни. Під час демонстрації в Тирані розгорнули сотні поліцейських, повідомляє Anadolu Agency.

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