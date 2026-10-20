У Тирані затримали 68 людей після сутичок із поліцією — Interia

У столиці Албанії Тирані під час чергового дня протестів сталися сутички демонстрантів із поліцією. Учасники акції кидали в бік правоохоронців феєрверки, інші піротехнічні засоби та коктейлі Молотова. Поліція застосувала водомети й сльозогінний газ, а біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, за даними AFP, — також гумові кулі. За даними Interia, у понеділок затримали 68 людей.

Сутички біля державних установ

Протести розпочалися біля будівлі Міністерства освіти Албанії. Близько 13:00 група демонстрантів почала кидати каміння в поліцейських, після чого правоохоронці спробували розігнати натовп за допомогою сльозогінного газу та водометів. Згодом сутички перемістилися до інших районів албанської столиці.

За повідомленнями місцевих медіа, група замаскованих людей атакувала будівлю Апеляційного суду Тирани: там вибили вікна та пошкодили вхідні двері. Деякі нападники, за цими даними, проникли всередину будівлі. У зв’язку з цим інцидентом поліція затримала п’ятьох осіб, серед яких був 16-річний підліток, ще 15 людей розшукують.

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Вимоги учасників протесту

Сутички також відбулися біля Міністерства внутрішніх справ, куди протестувальники кидали коктейлі Молотова. У центрі Тирани учасники акцій перекидали та підпалювали сміттєві контейнери, намагаючись сповільнити дії сил безпеки.

Столична поліція повідомила, що щодо 22 осіб уже розпочали кримінальні провадження. За її даними, під час протестів травмувалися 20 поліцейських. Місцеві медіа також повідомили, що медичної допомоги потребував представник іноземного медіа, який звернувся до університетської лікарні.

Нинішні демонстрації є продовженням протестів руху «Фламінги», що тривають у Тирані місяцями. Рух виник на тлі спротиву будівництву розкішного туристичного комплексу на південному узбережжі Албанії, пов’язаного з інвестиційною компанією, заснованою Джаредом Кушнером. Студенти, які очолюють останні акції, вимагають змін у системі освіти та відставки прем’єр-міністра Еді Рами, який відкидає таку можливість.

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