У тисняві на фестивалі в Калькутті загинули щонайменше 17 людей — Anadolu Agency

У тисняві під час індуїстського фестивалю Дурґа-пуджа в північній частині Калькутти, штат Західна Бенгалія, загинули щонайменше 17 людей. Ще 25 осіб зазнали поранень. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Тиснява сталася ввечері

Інцидент стався у пандалі — тимчасовому павільйоні, де встановлюють статуї богині Дурґи. За даними поліції, тиснява виникла ввечері через значне скупчення відвідувачів, які переходили між пандалами, на тлі дощу.

Усіх постраждалих урятували та доправили до лікарні, зазначили у поліції. Кількість поранених повідомив головний міністр Західної Бенгалії Сувенду Адхікарі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція індійської влади

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав трагедію сумною та висловив співчуття родинам загиблих. Він також побажав швидкого одужання пораненим і заявив, що уряд Західної Бенгалії надає допомогу постраждалим сім'ям.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах повідомив, що адміністрація забезпечує пораненим усю можливу медичну допомогу.

Читай нас у