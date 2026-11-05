У Трампа готують кадрові перестановки після поразки республіканців на виборах, — The Washington Sun

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Після проміжних виборів до Конгресу США, за результатами яких республіканці втратили контроль над обома палатами, в адміністрації президента Дональда Трампа розглядають можливість кадрових перестановок. Одним із потенційних кандидатів на ключову посаду називають посла США в Індії Серджіо Гора.

За інформацією видання, Гору можуть запропонувати посаду державного секретаря США. Нинішній очільник Державного департаменту Марко Рубіо, своєю чергою, може залишити адміністрацію, щоб підготуватися до боротьби за президентське крісло у 2028 або 2032 році.

Водночас, за даними джерел The Washington Sun, Серджіо Гор був би зацікавлений і в іншому підвищенні в межах Держдепартаменту. Зокрема, йдеться про посаду заступника державного секретаря, яку нині обіймає Крістофер Ландау.

Один зі співрозмовників видання стверджує, що Ландау нібито говорив колегам про намір подати у відставку, якщо республіканці програють проміжні вибори. Однак сам посадовець заперечив цю інформацію та заявив The Washington Sun, що не робив таких заяв.

Серджіо Гор також спростував повідомлення про свої можливі кар’єрні амбіції та заперечив, що претендує на посаду держсекретаря або будь-яку іншу керівну посаду в Державному департаменті.

«Це повна нісенітниця», — заявив він.

Гор наголосив, що Марко Рубіо чудово справляється зі своїми обов’язками. Він назвав його «найвидатнішим державним секретарем в історії» та «дорогим другом», з яким «із задоволенням працює щодня як посол США в Індії».

Про це пише The Washington Sun.

У США республіканські союзники та політичні стратеги закликали президента Дональда Трампа змінити курс після того, як демократи здобули контроль над Конгресом на проміжних виборах, а підтримані ним кандидати програли у ключових перегонах.

У США президент Дональд Трамп після поразки Республіканської партії на проміжних виборах заявив про готовність шукати порозуміння з демократами.

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