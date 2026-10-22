У Трампа звинуватили канадських політиків у втручанні у вибори до Конгресу, — Politico

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Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила низку канадських політиків у спробах вплинути на проміжні вибори у Сполучених Штатах. Звинувачення виклало посольство США в Оттаві в інформаційному бюлетені, який розіслали журналістам у середу.

У документі без підпису згадуються міністр промисловості Канади Мелані Жолі, прем’єр провінції Онтаріо Даг Форд, депутат-ліберал Ентоні Гаусфазер, а також Бернадетт Джордан — колишня міністерка від Ліберальної партії, яка нині обіймає посаду генерального консула Канади в Бостоні.

У бюлетені стверджується, що канадська влада нібито ігнорує занепокоєння Вашингтона щодо можливого втручання, хоча окремі канадські посадовці відкрито говорять про наміри впливати на американську політику.

«Уряд Канади відмахується від занепокоєнь щодо можливого втручання у вибори в США, попри те, що його міністри та прем’єри провінцій відкрито описують плани впливу на американську політику — як в офіційних документах, так і під час публічних виступів», — йдеться у бюлетені.

Економічний радник Дональда Трампа Пітер Наварро, який працює старшим радником Білого дому з питань торгівлі та виробництва, також нещодавно застеріг канадців від втручання у проміжні вибори в США.

«Ви займалися лобізмом у цій країні, і раніше вам це вдавалося, тож ви думаєте, що можете продовжувати в тому ж дусі», — заявив Наварро.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відкинув звинувачення під час пресконференції в середу. Того ж дня прем’єр Онтаріо Даг Форд також заперечив, що займався будь-яким втручанням в американські вибори.

Карні повідомив, що раніше того дня розмовляв із Дональдом Трампом щодо широкого кола питань, зокрема ситуації в Ірані.

За кілька днів до цього лідери також провели окрему телефонну розмову, під час якої обговорили Україну, Близький Схід і проблемні питання у торговельних відносинах між двома країнами.

Нещодавно Марк Карні прокоментував побоювання американської сторони щодо можливого втручання. Під час мітингу в Калгарі, який відбувся напередодні референдуму в провінції Альберта щодо її відокремлення від Канади, прем’єр говорив про необхідність зменшення економічної залежності країни від США.

«Обережно. Вони можуть подумати, що це втручання у вибори. Вони там, знизу, трохи вразливі», — зазначив Карні.

Таким чином, звинувачення Вашингтона стали ще одним епізодом напруженості у відносинах між США та Канадою на тлі суперечок щодо торгівлі, економічної залежності та політичного впливу.

Про це повідомляє Politico.

Росія розгорнула таємну онлайн-кампанію впливу напередодні проміжних виборів до Конгресу США. За даними американської розвідки, мета операції — послабити позиції кандидатів від Демократичної та Республіканської партій, які підтримують Україну, а також посилити недовіру американців до державних інституцій.

Провідні демократи в Конгресі СШАзаявили, що після засекреченого брифінгу розвідки дізналися про кампанію дезінформації, яку, за їхніми словами, Російська Федерація — держава-агресор — веде проти демократів, що балотуються на проміжних виборах наступного місяця.

Конгресвумен від Демократичної партії Ільхан Омар заявила, що буде змушена виїхати зі своєї квартири у Вашингтоні, США, через погрози, які вона отримувала після обшуку федеральними агентами.

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