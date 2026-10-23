У Траппі поблизу Парижа стрілянина забрала життя однієї людини — The National

У французькому місті Трапп на захід від Парижа внаслідок стрілянини загинула одна людина, щонайменше четверо дістали поранення. Підозрюваного затримали, повідомляє The National.

Стрілянина біля автозаправки

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив про загиблого та щонайменше чотирьох поранених. Стрілянина сталася біля автозаправної станції, куди викликали пожежників.

Мер Траппа Алі Рабе в коментарі BFMTV заявив, що чоловік стріляв із автомобіля. За його словами, нападник, вочевидь, відкривав вогонь без розбору та, ймовірно, мав намір влаштувати масове вбивство.

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Реакція влади

Алі Рабе також повідомив, що серед поранених є 12-річна дівчинка. За його словами, стрілець жив у сусідньому місті, а його мотиви на той момент залишалися невідомими.

Лекорню написав у соцмережі X, що сили безпеки повністю мобілізували. Він також зазначив, що Національна антитерористична прокуратура Франції стежить за ситуацією. У прокуратурі це підтвердили, тоді як префектура відмовилася від коментарів.

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