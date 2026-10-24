У трьох містах Італії сталися сутички протестувальників із поліцією — RMF24

У Римі, Мілані та Турині в Італії під час суботніх протестів проти уряду й зростання вартості життя сталися сутички демонстрантів із поліцією. За даними RMF24, для підтримання порядку залучили посилені сили поліції та військових.

Сутички в Мілані та Римі

У центрі Мілана група учасників протесту намагалася прорвати поліцейські загородження під час акції, в якій брали участь понад 5 тисяч людей, переважно молоді. Деякі торговці зачинили магазини на маршруті ходи через побоювання заворушень.

Близько 200 студентів та школярів також провели мітинг біля театру Teatro Strehler. На їхніх плакатах були гасла солідарності з молодими протестувальниками у Франції. Загалом у столиці Ломбардії того дня відбулося кілька антиурядових акцій.

У Римі зіткнення сталися поблизу Колізею після того, як учасники маніфестації змінили маршрут і підійшли до Арки Костянтина. Водночас у столиці проходили дві заздалегідь заявлені акції: демонстрація, організована ультраправими, та протест проти воєн. Перед початком заходів поліція під час превентивних перевірок затримала понад 40 молодих людей із балаклавами та іншими предметами, які могли свідчити про намір брати участь у заворушеннях.

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Пляшки та петарди в Турині

У Турині на протест вийшли сотні людей. Поліцейських там закидали пляшками й петардами. Правоохоронці застосували кийки та сльозогінний газ. У Болоньї учасники акції вигукували гасла проти поліції та кидали петарди.

У Неаполі протест проти високої вартості життя відбувся спокійно. Демонстранти оплесками зустріли поліцейських, коли ті послабили кордон безпеки та відійшли на кілька метрів від маршруту ходи.

Раніше того ж дня міланська поліція затримала 30-річного засновника так званого Руху 17 жовтня. Йому висунули обвинувачення в підбурюванні до насильства. За даними джерела, чоловік після насильницьких сутичок у Мілані попереднього тижня закликав у соцмережі долучитися до суботніх демонстрацій.

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