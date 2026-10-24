У тропічних лісах знайшли новий вид метеликів, який не помічали понад 200 років

0:00 / 0:00

Науковці описали новий вид метеликів під назвою Colobura cryptica, який понад 200 років не відрізняли від двох споріднених видів. Зовні ці комахи майже однакові, а їхні ареали перетинаються на території Центральної та Південної Америки.

Дослідження розпочалося з фотографій гусені, яку науковець Андрес Орельяна знайшов у Венесуелі. Вона мала чорне тіло та жовті шипи, типові для метеликів роду Colobura. Водночас на її тілі не було кремових плям, характерних для гусені двох уже відомих видів.

Ця відмінність зацікавила дослідників і спонукала їх перевірити, чи може гусінь належати до окремого, раніше не описаного виду.

ДНК підтвердила існування трьох видів

Дослідники порівняли генетичні дані метеликів і вивчили музейні зразки з різних регіонів Америки. Аналіз мітохондріальної та ядерної ДНК виявив три окремі генетичні лінії, які відповідали відмінностям у зовнішності комах.

Новий вид отримав назву Colobura cryptica. Раніше вчені знали про два види цього роду: Colobura dirce та Colobura annulata. Перший описали ще у XVIII столітті, а другий офіційно визнали окремим видом у 2001 році.

Відрізнити дорослих метеликів непросто. Вони мають характерні смугасті крила, схожі на забарвлення зебри, а відмінності між ними зводяться до тонких деталей малюнка. Науковці також виявили, що крила трьох видів по-різному відбивають ультрафіолетове світло, хоча людське око майже не помічає цієї різниці.

Гусінь нового виду не має кремових відмітин на черевці. У гусені Colobura dirce є плями у формі крапель, а в Colobura annulata – кільцеподібні позначки.

Чому метелики не схрещуються між собою

Попри майже однаковий вигляд, усі три види живуть на територіях, які частково збігаються. Дослідники поки не можуть точно пояснити, як комахи розпізнають партнерів свого виду та уникають схрещування. Аналіз ядерної ДНК не виявив ознак гібридизації між ними.

Одна з гіпотез полягає в тому, що метелики займають різні яруси тропічного лісу. Colobura dirce частіше трапляється в нижній частині лісу, тоді як два інші види можуть переважно жити в кронах дерев. Однак наявні спостереження поки не дають змоги остаточно підтвердити цю версію.

Науковиця Аніша Сапкота, яка очолювала дослідження, припускає, що відмінності в ультрафіолетовому забарвленні крил можуть допомагати метеликам обирати партнерів. Цю можливість ще вивчають.

Джерело: SciTechDaily

Смуги на крилах метеликів можуть дезорієнтувати хижаків — TimesLIVE.

Читай нас у