У центральній частині Тихого океану зафіксували рекордну температуру моря — BBC News

Середня тижнева температура поверхні моря в центральній частині Тихого океану сягнула найвищого рівня за весь період спостережень, повідомило Австралійське бюро метеорології. Ель-Ніньйо продовжує посилюватися за кілька тижнів до прогнозованого піку в грудні, повідомляє BBC News.

Нові температурні рекорди

У вересні в центрально-східній частині Тихого океану також зафіксували рекорд добової температури морської поверхні, що перевищив показник сильного Ель-Ніньйо 2015 року. У деяких районах тропічного Тихого океану температура вперше перевищила 30°C. Науковці також відзначили рекордні температурні аномалії на поверхні моря та винятково теплі води під поверхнею.

Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище, яке виникає приблизно раз на два-сім років і зазвичай триває близько року. Водночас Тихий океан нагрівається через спричинені людиною зміни клімату, що ускладнює порівняння нинішнього явища з попередніми.

Порівняння та прогноз

Австралійські та американські офіційні синоптики для таких порівнянь використовують відносний індекс океанічного Ель-Ніньйо. За даними Австралійського бюро метеорології, середні тижневі показники за цим індексом, доступні з 2008 року, вже перевищили рівні рекордного грудня 2015 року.

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Кліматолог Berkeley Earth Зік Хаусфатер заявив, що нинішнє явище Ель-Ніньйо є безпрецедентним в історичних даних. За його словами, потепління охоплює не лише традиційний тропічний регіон спостережень за Ель-Ніньйо, а й значно ширші райони Тихого океану та Мексиканської затоки.

Всесвітня метеорологічна організація зазначає, що наразі немає доказів того, що зміна клімату робить Ель-Ніньйо сильнішим або частішим. Водночас це явище вивільняє додаткове тепло з океану в атмосферу, тому роки Ель-Ніньйо зазвичай тепліші у глобальному масштабі.

Прогнози Європейського центру середньострокових прогнозів погоди та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США вказують, що Ель-Ніньйо, ймовірно, досягне піку в грудні. Всесвітня метеорологічна організація вже повідомляє про пов'язані з посухами та повенями перебої в кількох регіонах, а також про занепокоєння продовольчою безпекою у частинах Східної Африки й Азійсько-Тихоокеанського регіону.

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