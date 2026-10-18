У центрі Гази від вогню ізраїльських військових загинула дівчина — Anadolu Agency

У таборі біженців Магазі в центральній частині Сектору Гази загинула палестинська дівчина Міск Хазем аль-Далу. Як повідомляє Anadolu Agency, з посиланням на офіційне палестинське агентство WAFA, це сталося в неділю. За даними медичних джерел, дівчина померла від поранень, яких зазнала після того, як ізраїльські військові відкрили вогонь у напрямку наметів для переміщених палестинців.

Обстріли на півдні Гази

Окремо ізраїльська військова техніка вела інтенсивний вогонь у напрямку наметів, де перебували переміщені палестинці, в районі Аль-Мавасі в Рафаху на півдні Гази. Ізраїльська артилерія також обстріляла райони на північний схід від Хан-Юніса.

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Дані про жертви

За повідомленням агентства, ці обстріли сталися попри перемир’я, що діє в Газі з 10 жовтня 2025 року. Anadolu Agency також повідомляє про триваючі порушення цієї угоди Ізраїлем.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, від початку перемир’я внаслідок ізраїльських атак загинули щонайменше 1511 палестинців, ще 5375 дістали поранення. Відомство повідомило в суботу, що від жовтня 2023 року кількість загиблих у війні Ізраїлю проти Гази сягнула 74 469 осіб, а кількість поранених — 175 492.

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