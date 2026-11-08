У центрі Москви силовики затримували молодих людей та змушували підписати контракти на війну

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Увечері 7 листопада в центрі Москви російські силовики провели масштабний рейд у районі Китай-міста. Під час операції затримали кілька сотень людей, зокрема неповнолітніх. Звільнені затримані та очевидці повідомляють про побиття, погрози, вручення повісток до військкоматів і пропозиції підписати контракт із Міністерством оборони РФ.

За словами очевидців, до парку «Горка» під'їхали понад десять автозаків. Поліцейські затримували людей безпосередньо в парку, біля барів, на Чистих ставках, а також дорогою на концерт.

Одна з дівчат розповіла, що її разом із подругами затримали під час зйомки відео для TikTok.

За свідченнями звільнених, правоохоронці переважно звертали увагу на молодих людей у неформальному одязі. Підставою для затримання могла стати навіть шапка з британським прапором.

Люди, які побували в поліцейських відділках, розповідають про жорстоке поводження з боку силовиків.

Один із підлітків заявив, що його били в ділянку єдиної нирки. Інший затриманий, 15-річний хлопець, розповів, що поліцейський штовхнув його до стіни та вдарив після того, як він попросив показати рюкзак.

За словами юнака, поруч із ним побили ще одного затриманого настільки сильно, що в того почалася блювота. При цьому, як стверджує підліток, жодної медичної допомоги постраждалому не надали.

Молоді люди також скаржаться, що під час затримання їм забороняли пити воду та користуватися туалетом.

Одна з дівчат заявила, що силовики погрожували їй розправою за спробу зняти те, що відбувалося в автобусі.

«Розбити телефон разом з обличчям», – нібито пригрозили їй правоохоронці.

Звільнені з відділу поліції «Таганський» повідомили, що повнолітнім затриманим вручали повістки до військкомату, зокрема студентам, які мають відстрочку від призову.

Один із чоловіків розповів, що безпосередньо в автозаку всім затриманим віком від 18 років наполегливо пропонували підписати контракт із Міністерством оборони РФ.

Чи погодився хтось із затриманих на таку пропозицію, наразі невідомо.

За інформацією ЗМІ, щонайменше 17 неповнолітніх отримали адміністративні протоколи за розпивання алкоголю в громадських місцях. Також правоохоронці складали документи за появу в нетверезому стані та непокору поліції.

У Міністерстві внутрішніх справ РФ назвали рейд «профілактичними заходами». Серед заявлених цілей операції – боротьба з розпиванням алкоголю в громадських місцях.

Водночас, як зазначає «Нова газета Європа», подібні масові затримання в районі Китай-міста відбуваються ще з літа.

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