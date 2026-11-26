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28 листопада в центрі Відня встановлять символічну труну на знак пам’яті про жертв Голодомору 1932–1933 років. Акція має привернути увагу до злочинів радянського режиму та спонукати Австрію офіційно визнати Голодомор геноцидом українського народу.

"Інсталяція покликана нагадати, що Голодомор був не наслідком неврожаю чи природної катастрофи, а результатом цілеспрямованої політики радянського режиму", - зазначили організатори.

Акція відбудеться на одній із найжвавіших вулиць австрійської столиці – Кернтнерштрассе (Kärntner Straße), серед передріздвяних вітрин і святкових приготувань. За задумом організаторів, символічна труна має нагадати перехожим про мільйони українців, яких радянський режим позбавив життя, використовуючи голод як інструмент знищення.

Водночас, активісти прагнуть привернути увагу до злочинів, які Росія продовжує вчиняти проти українського народу під час нинішньої війни.

"Ракети й дрони вбивають українців, руйнують міста, а удари по енергетичній інфраструктурі залишають мільйони людей без світла й тепла. Методи змінюються. Мета залишається тією самою", - наголосила голова Unlimited Democracy, радниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Австрії Анна Паттерманн.

Організатори нагадують, що у 2022 році Європейський парламент визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу, тоді як Австрія досі не ухвалила аналогічного рішення на національному рівні.

Під час акції відвідувачі також зможуть долучитися до міжнародної адвокаційної ініціативи UNFORGOTTEN: Paper Shield, підписавши звернення до австрійських інституцій щодо захисту українських військовополонених, пошуку зниклих безвісти та повернення депортованих українських дітей.

Акція триватиме 28 листопада з 14:30 до 18:00 за адресою Kärntner Straße 6 у Відні. Її організовують Unlimited Democracy та Space for Ukraine за підтримки Асоціації українських організацій та Paneuropa Austria.

Про це повідомили організатори акції – українські громадські організації Unlimited Democracy та Space for Ukraine.

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