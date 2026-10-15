У Тунісі проти близько 20 журналістів висунуто кримінальні обвинувачення — Asharq Al-Awsat

У Тунісі проти близько 20 журналістів висунуто кримінальні обвинувачення через їхні матеріали або дописи в соціальних мережах, а четверо вже ув’язнені. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, про це заявив голова Національної спілки туніських журналістів Зієд Даббар, який назвав ситуацію безпрецедентною.

Після повалення президента Зіна аль-Абідіна Бен Алі у 2011 році медіа Тунісу отримали більше свободи. Водночас, за даними правозахисних груп, після того, як президент Каїс Саїд зосередив у своїх руках широкі повноваження, незалежні медіа зіткнулися з посиленням тиску. За останні п’ять років Туніс опустився більш ніж на 50 позицій — до 137-го місця — в індексі свободи преси організації «Репортери без кордонів».

Затримання та вироки

Минулого місяця затримали головного редактора незалежного новинного сайту Al-Qatiba Мохамеда Юсфі. Це сталося дорогою на прямий ефір приватної радіостанції. Суддя висунув йому обвинувачення в незаконному збагаченні, яке, за словами журналіста, є сфабрикованим.

Серед ув’язнених є також відомі ведучі Мурад Зегїді та Борген Бсаїс. Спочатку їх засудили за поширення неправдивих новин та образу президента, а згодом — за ухилення від сплати податків. Вони заперечують обвинувачення та заявляють, що справи проти них сфабриковані.

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Тиск на незалежні медіа

Засновниця незалежного сайту Tumedia Хаула Букрім у грудні 2025 року виїхала до Франції, побоюючись арешту. Через кілька місяців її заочно засудили до чотирьох років ув’язнення за тексти з критикою судової системи та моделі правління, яку вона називала авторитарною. Журналіст Хайтем Меккі також залишив країну після вироку, винесеного через його публічні заяви про умови в лікарняному морзі.

За словами спілки журналістів, поліція часто перешкоджає працівникам медіа висвітлювати події у громадських місцях і часом утримує їх протягом кількох годин. У більшості міністерств більше немає пресслужб, а кільком міжнародним кореспондентам відмовили в акредитації. Критичні та політичні програми зникли з ефіру багатьох приватних радіостанцій, тоді як державне агентство TAP залишається винятком і продовжує висвітлювати протести, діяльність опозиції та ініціативи громадянського суспільства.

Каїс Саїд заперечує, що є диктатором, і заявляє, що журналісти можуть вільно критикувати владу. Представники влади, зі свого боку, називають переслідування неупередженими судовими справами та наголошують, що ніхто не стоїть над законом.

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