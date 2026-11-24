У вівторок, 24 листопада 2026 року, в Туреччині розбився військовий гелікоптер AS-532. Катастрофа сталася поблизу центральної провінції Ескішехір. На місце прибули рятувальники, там триває пошуково-рятувальна операція. Інформації про постраждалих і причини аварії поки немає.

Як пише Reuters, представники відомства заявили, що відповідні служби вже дісталися місця падіння гелікоптера. Там розпочали пошуково-рятувальні роботи. Згодом турецькі ЗМІ уточнили, що рятувальники знайшли уламки повітряного судна. За попередніми даними, гелікоптер належав Повітряним силам Туреччини та виконував навчальний політ.

Йдеться про вертоліт AS-532. Міністерство оборони поки не повідомило, скільки людей перебували на борту та чи є загиблі або поранені. Причини аварії також наразі невідомі. Обставини катастрофи мають з’ясувати відповідні служби. Це вже друга аварія військового гелікоптера в Туреччині менш ніж за два тижні. Попередня сталася 12 листопада в провінції Малатья. Тоді розбився гелікоптер S-70, на борту якого перебували четверо військовослужбовців. Усі вони загинули. Причину тієї катастрофи також поки не встановили.

Після аварії в Малатьї турецьке Міністерство оборони повідомляло, що розслідування триває. Тепер фахівцям доведеться з’ясувати обставини ще однієї катастрофи. Чи пов’язані між собою ці два випадки, наразі не повідомляється. Про катастрофу повідомило Міністерство оборони Туреччини.

На околиці міста Малатья на сході Туреччини розбився військовий гелікоптер Sikorsky S-70. Унаслідок аварії загинули четверо турецьких військовослужбовців, повідомляє AeroTime з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

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