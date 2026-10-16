У Туреччині затримали 348 осіб у справі про вербування виконавців убивств — RMF24

У Туреччині під час загальнонаціональної операції затримали 348 осіб у справі про вербування через соціальні мережі людей для скоєння убивств на замовлення. За даними RMF24, затримання відбулися у 58 із 81 провінції країни.

Вербування через соцмережі

За даними Міністерства внутрішніх справ Туреччини, підозрювані використовували соціальні платформи для пошуку виконавців убивств на замовлення та реклами таких послуг. У публікаціях, як стверджує відомство, також містилися погрози, образи та пропаганда злочинних угруповань.

МВС заявило, що автори такого контенту прославляли злочини й злочинців, а також популяризували діяльність злочинних груп. Затриманих у відомстві назвали представниками «нового покоління» злочинних мереж, які використовують соцмережі для залучення нових учасників і нормалізації злочинності.

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Вилучена зброя

Під час обшуків правоохоронці вилучили 42 пістолети, 35 одиниць довгоствольної зброї, 26 шумових пістолетів, шашку динаміту, зенітний снаряд і 2865 боєприпасів.

Турецьке МВС також заявило, що такі групи переносять суперництво та конфлікти на цифрові платформи. Відомство наголосило на намірі протидіяти пропаганді злочинності й діяльності мереж, які, за його оцінкою, орієнтуються на молодь.

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