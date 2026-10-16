У Турині школярі закидали поліцію камінням та яйцями — ANSA English

У Турині, Італія, старшокласники кидали каміння та яйця в поліцейських під час антиурядової акції. Протести учнів відбулися також в інших містах країни: учасники вимагали збільшити фінансування шкіл і скоротити витрати на озброєння, повідомляє ANSA English.

Гасла учасників

Учні в різних італійських містах вийшли на вулиці після нещодавніх захоплень шкільних будівель. Вони скандували гасла на підтримку фінансування шкіл замість війни, а також закликали до меншої кількості зброї та більшої кількості прав.

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У Турині в марші взяли участь кілька сотень молодих людей. Вони вигукували гасла проти уряду, прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні, міністра освіти Джузеппе Вальдітари та генерала, який став політиком, Роберто Ванначчі. Джерело називає Ванначчі лідером нової ультраправої партії «Національне майбутнє».

Акції в інших містах

Демонстрації також відбулися в Римі, Генуї, Венеції, Падуї та Тревізо. У Кальярі протест отримав назву «День без Мелоні».

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