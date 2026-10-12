У UNRWA заявили, що Газа стає дедалі непридатнішою для життя — The Japan Times

У секторі Гази в Палестині умови для населення стають дедалі непридатнішими для життя через масштабні воєнні операції Ізраїлю, заявив керівник департаменту охорони здоров’я Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході Акіхіро Сейта. Про це The Japan Times повідомило за підсумками його онлайн-інтерв’ю.

Дефіцит медикаментів і хвороби

За словами Сейти, у Газі зберігається нестача медичних товарів через обмеження на їхнє постачання. Санітарні умови також залишаються вкрай складними, а серед населення поширюються шкірні та інші інфекційні захворювання. Він сказав, що життєве середовище мешканців зруйноване.

Сейта зазначив, що продовольчі пайки після угоди про припинення вогню отримали деякі жителі. Водночас малозабезпеченим жителям і далі бракує їжі, а недоїдання залишається проблемою. За даними повторного дослідження UNRWA, у деяких немовлят, які зазнали недоїдання під час голоду в місті Газа у серпні минулого року, виявили затримки розвитку мовлення та ходьби.

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Більшість жителів живе в наметах

Масштабні операції ізраїльської армії в Газі, за даними видання, розпочалися у жовтні 2023 року та призвели до загибелі понад 74 тисяч людей. Відновлення палестинської території відбувається повільно, оскільки ізраїльські війська, за повідомленням джерела, продовжують атаки та займають значну частину території навіть після угоди про припинення вогню.

Як зазначає видання, ізраїльські військові, ймовірно, контролюють близько 70% території Гази. Приблизно 2 мільйони її жителів були змушені жити на решті 30% території, переважно в наметах. Сейта також висловив занепокоєння тим, що увага міжнародної спільноти змістилася з Гази на американсько-ізраїльські військові удари по Ірану, які почалися наприкінці лютого цього року.

Сполучені Штати призупинили фінансування UNRWA, а агентство не входить до рамок мирного плану щодо Гази, підготовленого за ініціативою президента США Дональда Трампа. Попри це UNRWA продовжує надавати допомогу населенню Гази.

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