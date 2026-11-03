У Варшаві 15-річний українець вимагав у компанії 300 тисяч злотих, погрожуючи вибухом

У Варшаві польські правоохоронці затримали 15-річного громадянина України, якого підозрюють у вимаганні 300 тисяч злотих у місцевої компанії. За даними поліції, підліток погрожував підірвати будівлю підприємства та вбити його працівників через їхню національність.

За даними слідства, кілька днів тому на електронну адресу однієї з компаній у варшавському районі Вілянув надійшов лист із вимогою перерахувати 300 тисяч злотих.

Автор повідомлення погрожував закласти вибухівку в будівлі підприємства, якщо не отримає грошей. Крім того, лист містив погрози вбивством працівників компанії через їхню національну належність.

Після отримання повідомлення відповідні служби розпочали перевірку. Поліцейські встановили ймовірного відправника листа та затримали його.

Ним виявився 15-річний громадянин України, який проживає у місті Пясечно неподалік Варшави.

За інформацією правоохоронців, зібрані матеріали вказують на ознаки вимагання із застосуванням погроз, спричинення неправдивої тривоги та погроз на ґрунті національної належності.

Через неповнолітній вік затриманого матеріали передали до сімейного суду.

Суд ухвалив рішення помістити підлітка на два місяці до окружного виховного центру. Подальший розгляд справи триватиме в суді.

Про це повідомили в поліції Варшави.

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