У Варшаві 21-річній учениці висунули обвинувачення у замаху на вбивство трьох осіб — RMF24

У Варшаві, Польща, 21-річній учениці школи на вулиці Мінській висунули п’ять обвинувачень після нападу з ножем на трьох жінок. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

П’ять обвинувачень

Як повідомляє RMF24, столична поліція заявила, що жінці висунули обвинувачення у замаху на вбивство трьох осіб. Також їй інкримінують посягання на тілесну недоторканність поліцейської та кримінальні погрози.

За даними видання, жінку затримали у школі напередодні, а обвинувачення їй висунули наступного дня в прокуратурі.

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Напад біля секретаріату

Інцидент стався неподалік від секретаріату навчального закладу. За інформацією RMF24, підозрювана є ученицею цієї школи. Вона напала з ножем на двох 17-річних і одну 24-річну жінок.

У комплексі навчальних закладів на вулиці Мінській працює школа для дорослих, тому заклад був відкритий у суботу. Три жінки, на яких напали, приїхали туди, щоб подати документи на навчання.

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