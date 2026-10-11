У Варшаві чоловік з ножем поранив двох пасажирів автобуса — RMF24

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У Варшаві поліція розшукує чоловіка, який напав із ножем на пасажирів міського автобуса. Інцидент стався ввечері в суботу, 10 жовтня, унаслідок нападу поранення дістали двоє людей.

Постраждалих госпіталізували, їхні травми не становлять загрози для життя, повідомляє Укрінформ із посиланням.

Інцидент стався в міському автобусі №755 на півночі польської столиці. Незадовго до опівночі поліція отримала повідомлення про напад одного з пасажирів на інших із застосуванням ножа.

На місці правоохоронці встановили, що поранень зазнали двоє чоловіків. Їх доправили до лікарень. Нападник утік до прибуття служб. Поліція вже визначила ймовірного підозрюваного та проводить його розшук. За неофіційною інформацією видання, йдеться про повнолітнього чоловіка.

Обставини та мотиви нападу наразі не повідомляються.

Джерело: RMF24

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