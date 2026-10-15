У Варшаві, Польща, о 10:00 має початися процес у справі приватного вишу Collegium Humanum. Перед судом постануть 29 обвинувачених, яким прокуратура закидає загалом 67 кримінальних правопорушень. Серед них є політики, ректори закладів вищої освіти, професори та викладачі, повідомляє Interia.

Обвинувальний акт на 623 сторінки

Перший обвинувальний акт у справі сілезький підрозділ Національної прокуратури Польщі передав до суду восени 2025 року. Документ налічує 623 сторінки.

За даними прокуратури, обвинуваченим закидають переважно корупційні правопорушення, а також внесення неправдивих відомостей до документації про навчання, шахрайство та відмивання коштів.

Спочатку справу скерували до суду в Катовицях. У січні 2026 року апеляційний суд у Катовицях вирішив передати її до Варшави, оскільки з 76 свідків, яких мають допитати, 32 проживають у Варшаві, а в Сілезії — лише кілька.

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Версія слідства щодо дипломів

Серед обвинувачених є, зокрема, мер Вроцлава Яцек Сутрик, який погодився на оприлюднення свого імені, а також колишні керівники Державної пожежної служби. За версією слідства, у Collegium Humanum видавали фальшиві документи про завершення програм MBA, а також бакалаврських і магістерських програм.

Національна прокуратура стверджує, що колишній ректор Collegium Humanum Павел Ч. та інші особи неодноразово отримували майнові й особисті вигоди в обмін на оформлення документів із неправдивими даними. За даними прокуратури, фіктивне документування навчання та видавання недостовірних свідоцтв було можливим за участі ректора, працівників вишу й інших осіб, зокрема посадовців державних і місцевих установ.

Розслідування триває

Розслідування у справі Collegium Humanum продовжується. Останніми днями прокуратура повідомила про 15 нових закидів чотирьом підозрюваним. Загалом у провадженні 82 підозрюваним висунули 403 закиди.

Collegium Humanum пропонував прискорені курси MBA та інші програми, а дипломи, здобуті за ними, часто використовували для просування в структурах компаній Державного казначейства Польщі.

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