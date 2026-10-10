У Варшаві після нападу в закладі освіти поранено трьох людей — BBC News

У Варшаві 21-річну жінку затримали після нападу в закладі освіти, під час якого постраждали троє людей. За даними BBC News, жінка використала небезпечний предмет, напавши на 17-річну дівчину.

Стан постраждалих

17-річну дівчину доправили до лікарні, загрози її життю немає. Також травм зазнали дві жінки віком 17 і 24 роки, які прийшли до закладу подати документи для вступу.

Поліція повідомила місцевим медіа, що підозрювана навчалася в цьому закладі. За попередніми висновками правоохоронців, вона не була знайома з трьома постраждалими. Представник варшавської поліції не зміг підтвердити, чи пов’язаний цей випадок із двома попередніми нападами у школах Польщі.

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Посилення безпеки у школах

Це третій за тиждень напад у польських закладах освіти із застосуванням ножа або небезпечного предмета. Напередодні тисячі поліцейських відвідали школи по всій країні після двох нападів, один із яких призвів до загибелі працівниці школи.

У середу 19-річний студент напав на людей у професійному училищі в Мазовецькому воєводстві та поранив дев’ятьох. Наступного дня після того, як 15-річний підліток увійшов до початкової школи в Лещидул-Новинах на північ від Варшави, загинула 37-річна працівниця закладу.

Після розгортання поліцейських у школах правоохоронці повідомили про затримання 76 людей. Місцеві медіа з посиланням на представника поліції писали, що правоохоронці мали інформацію про можливий зв’язок інцидентів з інтернет-челенджем. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський також повідомляв про затримання 17-річного юнака в місті Серпц після того, як той нібито заявив на території школи про намір завдати комусь шкоди.

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