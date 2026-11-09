У Варшаві після стрілянини в Кракові посилили заходи безпеки та встановлюють бетонні бар’єри

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У Варшаві посилили охорону громадських місць після масової стрілянини в центрі Кракова, внаслідок якої загинули шестеро людей. До польської столиці направили додаткові підрозділи поліції, правоохоронці посилили патрулювання, а на під’їздах до центральних вулиць встановлюють блокпости та бетонні загородження.

Мер Варшави Рафал Тшасковський доручив міським службам облаштувати захисні бар’єри на під’їздах до вулиць, які ведуть до Краківського Передмістя. Зокрема, бетонні загородження встановлюють з боку вулиць Свєнтокшиської, Медової, Карової та Королівської.

Через обмеження руху громадський транспорт змушений курсувати зміненими маршрутами.

Крім того, поліція збільшила кількість патрулів у місцях масового перебування людей. Особливу увагу правоохоронці приділяють Королівському шляху, Старому місту та районам із найбільш інтенсивним пішохідним і автомобільним рухом.

«У зв’язку з трагічними подіями у Кракові я доручив міській охороні та черговим службам міста дотримуватися особливої пильності, зокрема щодо відеоспостереження, особливо в районі Королівського шляху, Старого міста та в місцях скупчення людей», — повідомив Рафал Тшасковський.

Мер закликав мешканців і гостей Варшави зберігати спокій, отримувати інформацію з перевірених джерел і тимчасово обмежити прогулянки в найбільш людних районах міста.

Посилені заходи безпеки діятимуть до з’ясування причин та обставин стрілянини в Кракові.

Про це повідомляє Polsat News.

У Польщі помер 24-річний чоловік, який 7 листопада відкрив вогонь по перехожих на Головній ринковій площі Кракова. Унаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Самого нападника правоохоронці поранили під час затримання, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убившістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площізагинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Під час операції із затримання чоловіка, причетного до смертельної стрілянини в польському Кракові, пораненняотримали двоє поліцейських. Момент затримання потрапив на відео, яке поширили польські ЗМІ.

Прокуратура Кракова в Польщіплануєв неділю формально розпочати розслідування нападу на Головному ринку міста та кваліфікувати справу як діяння терористичного характеру.

24-річний Міхал О., який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі польського Кракова, ще під час навчання малював сцени жорстокого насильства. Його колишня однокласниця розповіла, що на малюнках чоловік зображував повішених людей, а також себе зі зброєю під час нападу на школу.

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