У Варшаві почали розслідування після виявлення тіла у Віслі — Interia

У Варшаві, Польща, прокуратура розпочала розслідування після того, як у вівторок до полудня з Вісли дістали тіло молодої жінки. Особу померлої поки не встановили через значний ступінь розкладання тіла, повідомляє Interia.

Розслідування за фактом смерті

Речниця Окружної прокуратури Варшава-Прага Маржена Кєлек-Лопінська заявила, що провадження відкрили за статтею Кримінального кодексу Польщі про ненавмисне спричинення смерті. Наразі нікого не затримували і нікому не висунули обвинувачень.

За словами речниці, видимих тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Водночас вона зазначила, що можливі сліди могли зникнути через стан розкладання. Для встановлення причин смерті прокурор призначив судово-медичний розтин, однак дату його проведення ще не визначили.

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Біля тіла були речі зниклої дівчинки

При тілі знайшли учнівський квиток, банківську картку та ключі з брелоком із зменшувальним іменем «Роксі». Документи належать 13-річній Роксані, яка зникла безвісти. Прокуратура наголосила, що ці речі самі по собі не підтверджують, що знайдене тіло належить саме дівчинці.

Тіло виявили поблизу Свєнтокшиського мосту — в районі, де Роксану востаннє бачили. Поліція повідомила про знахідку її батьків; їм мають надати можливість оглянути тіло для спроби ідентифікації. Дівчинка, яка 10 жовтня вийшла з дому та не зв'язалася з родиною, досі значиться зниклою в поліцейській базі.

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