У Варшаві поліція перевірила квартиру голови Асоціації Маршу незалежності — RMF24

У Варшаві поліція провела термінову перевірку в помешканні голови Асоціації Маршу незалежності Бартоша Малевського. За даними RMF24, правоохоронці отримали повідомлення про можливе вбивство та погрозу вчинити самогубство в одній із квартир району Воля. За вказаною адресою вони застали Малевського, який, за його словами, перебував удома сам.

Перевірка повідомлення

Поліція розцінила повідомлення як невідкладне через можливу загрозу життю, хоча не виключала, що воно могло бути неправдивим. Правоохоронці пояснили, що за таких обставин не можуть відмовитися від дій, доки не перевірять інформацію про небезпеку.

Малевський заявив, що до його квартири прибули семеро поліцейських у бронежилетах, зі щитами та вогнепальною зброєю. Після перевірки правоохоронці виключили загрозу й завершили інтервенцію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Провадження і позиція організатора

Поліція проводить провадження за фактом можливого неправдивого повідомлення про злочин і можливого порушення правил захисту персональних даних. Про справу також поінформували Окружну адвокатську раду у Варшаві.

Голова Асоціації Маршу незалежності припустив, що інцидент міг бути спробою залякування або тиску через його громадську та професійну діяльність. Він також не виключив навмисної провокації та заявив, що раніше отримував погрози й ставав об'єктом неправдивих викликів. Організатори повідомили, що Марш незалежності 11 листопада відбудеться за планом, а підготовка до нього триває.

Читай нас у