У Варшаві вилучили 44,9 кг марихуани та затримали громадянина Греції — RMF24

У Варшаві, Польща, співробітники Митно-податкової служби вилучили 44,9 кг марихуани в аеропорту імені Шопена та затримали 33-річного громадянина Греції. Чоловік прибув до польської столиці рейсом із Бангкока. Про це повідомляє RMF24.

Перевірка двох валіз

Пасажира відібрали для стандартної перевірки після того, як він забрав багаж. За даними представниці Національної податкової адміністрації Юстини Пасечинської, чоловік не зміг повідомити код від двох валіз.

Після примусового відкриття багажу службовці виявили пакети із зеленим висушеним матеріалом. Пакети були запаяні у вакуумне пакування та обмотані стрічкою. Загальна вага марихуани становила 44,9 кг.

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Тимчасовий арешт

За даними RMF24, чорноринкова вартість вилученої партії перевищує 2,2 млн злотих. Служби назвали затриманого власником двох валіз. Чоловіка тимчасово заарештували на три місяці.

За ввезення значної кількості наркотичних засобів у Польщі передбачене покарання від трьох до 20 років позбавлення волі та великий штраф.

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