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Поліція затримала ученицю з варшавського району Воля після того, як вона опублікувала в соцмережах погрози вчинити теракт. Правоохоронці підозрюють дівчину в плануванні нападу на навчальний заклад.

За даними правоохоронців, дівчина навчалася в одному з ліцеїв Варшави. Вона поширювала та демонструвала в інтернеті матеріали терористичного змісту, заявляла про намір здійснити теракт із використанням вибухового пристрою, а також публічно схвалювала терористичні злочини.

На тривожні публікації звернули увагу учні та викладачі навчального закладу. Педагоги повідомили про ситуацію поліцію.

Правоохоронці перевірили оприлюднені в мережі матеріали та опитали свідків. На підставі зібраних доказів неповнолітній висунули звинувачення за п’ятьма епізодами правопорушень. Тепер матеріали справи передадуть до сімейного суду, який визначить подальші заходи щодо 15-річної дівчини.

Поліція нагадала, що погрози терористичного характеру, навіть опубліковані в інтернеті, розглядаються дуже серйозно і можуть призвести до правових наслідків.

Джерело: RMF24

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