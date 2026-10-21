У Варшаві затримали 16-річного підозрюваного у підготовці вбивства — RMF24

У Варшаві, Польща, поліція затримала 16-річного жителя району Воля, якого підозрюють у підготовці до вбивства багатьох людей. У його будинку функціонери виявили готовий арсенал. За даними RMF24, правоохоронці отримали інформацію, що підліток міг готуватися до такого злочину. Після отримання цієї інформації поліцейські встановили адресу хлопця, затримали його та провели обшук у будинку.

Що знайшли правоохоронці під час обшуку

Під час обшуку в помешканні неповнолітнього правоохоронці знайшли мачете, ножі, кастет, телескопічні кийки, предмети, схожі на вогнепальну зброю, газовий розпилювач і бронежилет. Увесь знайдений арсенал було вилучено.

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Подальше рішення у справі неповнолітнього

Підлітка підозрюють у підготовці до вбивства. Найближчі три місяці він перебуватиме у виховному центрі. Рішення щодо його подальшої долі у цій справі тепер ухвалюватиме сімейний суд. Матеріал RMF24 опублікували 21 жовтня о 07:00.

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