У Вашингтоні перевірили підозрілий предмет біля посольства України

У Вашингтоні завершили перевірку підозрілого предмета, який виявили біля входу до консульського відділення посольства України. Американські правоохоронці встановили, що він не становить загрози. У відомстві зазначили, що після завершення всіх необхідних заходів територію навколо дипломатичної установи відкрили. «За результатами перевірки американські правоохоронці повідомили, що виявлений біля посольства предмет не становить загрози, територія навколо дипустанови розблокована», — йдеться в повідомленні МЗС.

У міністерстві також додали, що прийом відвідувачів невдовзі відновлять. Інших подробиць про знайдений предмет у повідомленні не навели.

Територію тимчасово оточили з міркувань безпеки

Про підозрілий предмет біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні МЗС повідомило раніше. За інформацією відомства, американська поліція кваліфікувала знахідку як підозрілу. Щоб убезпечити працівників посольства та відвідувачів, правоохоронці тимчасово евакуювали людей і оточили територію. На час перевірки доступ до ділянки біля дипломатичної установи обмежили.

Після завершення перевірки правоохоронці підтвердили, що предмет не становить загрози. Оточення зняли, а роботу консульського відділення готуються відновити. Отже, перевірка підозрілого предмета біля посольства України у Вашингтоні завершилася без виявлення загрози. За даними українського МЗС, територія знову доступна, а прийом відвідувачів мають відновити найближчим часом. Про результати перевірки повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У Вашингтоні поблизу посольства України знайшли підозрілий предмет.