У Ватикані повідомили про стан Папи Лева XIV перед операцією на легені

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Госпіталізацію Папи Лева XIV до римської лікарні імені Аґостіно Джемеллі запланували на вівторок, 13 жовтня, перед обідом. Понтифік має пройти хірургічну операцію на легені.

Про це повідомляє Vatican News із посиланням на слова директора Ватиканської пресслужби Маттео Бруні.

На запитання журналістів про самопочуття Папи Римського Бруні відповів, що утворення вузла в легені було виявлено під час планових обстежень. Передбачається, що госпіталізація триватиме тиждень.

Папа Лев XIV вранці у понеділок, 12 жовтня, провів усі заплановані аудієнції. Він не братиме участь у післяобідньому засіданні зустрічі в Залі Павла VI, присвяченій десятиріччю Апостольської адгортації Папи Франциска «Радість любові» (Amoris laetitia).

Під час брифінгу в пресцентрі Святого Престолу консультант Генерального секретаріату Синоду отець Джакомо Коста, який відповідає за методологію зустрічі, повідомив, що операція та подальше перебування понтифіка в лікарні передбачають певні зміни також в організації зазначеної зустрічі.

Так, Папа вирішив доручити очолити Святу Месу з усіма учасниками зустрічі в середу кардиналу Луїсу Антоніо Таґле, якого нещодавно обрали деканом Колегії кардиналів.

Окрім цього, за словами Кости, Папа «бажав вислухати та висловити свою думку» про Зведений звіт, який має бути підготовлений наприкінці зустрічі, тому «попросив, щоб звіт не публікувався, на відміну від того, що було заплановано раніше». Лев XIV зберіг за собою можливість отримати цей документ і «після виписки з лікарні ознайомитися з матеріалами та висловити свою думку».

Джерело: Vatican News

Раніше Папа Лев XIV скасував аудієнції до 20 жовтня через операцію.

До цього стало відомо, що Папа Лев XIV перенесе операцію з видалення вузлика в легені.

Також Папа Лев XIV закликав Україну та Росію гарантувати безпеку зернових перевезень.

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