У Венесуелі почався третій раунд переговорів про перехід — Taipei Times

У Каракасі тимчасовий уряд Венесуели та представники опозиції розпочали третій раунд переговорів щодо демократичного переходу країни. Про це повідомив високопосадовець Державного департаменту США, який говорив на умовах анонімності. Переговори, які підтримують США, мають тривати до кінця наступного тижня, повідомляє Taipei Times.

Вибори та участь партій

За словами представника Держдепартаменту, новий раунд присвячений політичному процесу, виборам, участі різних політичних партій та іншим пов’язаним питанням.

Переговори про перехід від правління колишнього президента Ніколаса Мадуро почалися в серпні. Вашингтон спонукав тимчасову президентку Венесуели Дельсі Родрігес, яка раніше була віцепрезиденткою Мадуро, вести діалог із делегацією опозиції на чолі з Дінорою Фігерою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни після попередніх раундів

Фігера очолювала політичний блок, який здобув більшість на виборах до Національної асамблеї Венесуели у 2015 році. Це був останній парламент, обраний на голосуванні, яке широко визнавала міжнародна спільнота. Лідерку опозиції Марію Коріну Мачадо, яка перебуває у вигнанні, відсторонили від переговорів.

Представник Держдепартаменту заявив про конкретний прогрес за підсумками перших двох раундів, зокрема щодо реформ для забезпечення незалежності верховного суду, доступу до сайтів і перегляду репресивних законів. За його словами, нинішні переговори мають продовжити формування інституційної основи, необхідної для виборів і демократичного переходу.

Після приходу до влади Родрігес звільнила сотні політичних в’язнів і закрила центр утримання Ель-Елікоїде, де, за даними правозахисних груп, ув’язнених катували. Її уряд також оголосив про намір реформувати судову систему та розблокував частину новинних сайтів, які були цензуровані роками.

Читай нас у