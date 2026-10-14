У Венеції, Італія, відбулася прем’єра документального фільму NAZA ізраїльських режисерів Юваля Авраама та Рейчел Шор. У стрічці 24 анонімні учасники, яких представлено як ізраїльських військових і працівників розвідки, розповідають про системи спостереження та визначення цілей для ударів у Секторі Гази. Фільм отримав спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю, повідомляє ABC News Australia.

За словами Авраама, збір інтерв’ю та дослідження тривали три роки, а автори використали інформацію від понад 100 конфіденційних джерел. Він заявив, що кожне ключове твердження у фільмі підтверджене кількома джерелами, а деякі — більш ніж десятком.

Свідчення про алгоритми та удари

Один зі співрозмовників пояснює, що NAZA — військове скорочення, яким, за його твердженням, позначали очікувану кількість цивільних жертв удару. Інший учасник фільму заявив, що для атак на представників нижчих ланок ХАМАС могли погоджувати загибель до 20 цивільних.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Учасники стрічки також розповідають про систему штучного інтелекту Lavender, яка, за їхніми словами, обробляла великі обсяги даних спостереження для виявлення цілей. Один із них стверджує, що система позначила до 70 тисяч телефонних номерів, але припускалася помилок. Розділ фільму Where’s Daddy? присвячений заявам учасників про відстеження повернення оперативників до приватних будинків уночі.

Реакція ізраїльської влади

Армія оборони Ізраїлю відкинула твердження, викладені у фільмі. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу закликав притягнути до відповідальності 24 співрозмовників стрічки, назвавши їхню версію подій неправдивою, оманливою та упередженою.

За словами Авраама, Нетаньягу також погрожував позбавити його та Шор громадянства і домагатися відповідальності за наклеп. Режисери перебувають у Великій Британії, оскільки не можуть повернутися до Ізраїлю. Після прем’єри NAZA ізраїльський уряд просував фільм Naza: The Real Story, який відтворює формат інтерв’ю на дахах та стверджує, що Ізраїль має «найморальнішу армію у світі».

Читай нас у