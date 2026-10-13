У вересні Росія наростила експорт нафти, але її НПЗ залишалися під тиском — Bloomberg

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У вересні темпи зниження видобутку нафти в Росії сповільнилися на тлі зростання експорту сировини. Водночас нафтопереробна галузь країни продовжувала зазнавати тиску через українські удари по нафтопереробних заводах.

У вересні Росія видобувала в середньому 8,643 млн барелів нафти на добу, йдеться у звіті. Це на 38 тис. барелів на добу менше за переглянутий середній показник серпня. У серпні видобуток, своєю чергою, був на 174 тис. барелів на добу нижчим, ніж у липні.

Нафтова галузь Росії зазнає значного тиску: виробники змушені спрямовувати великі обсяги сировини на експорт, оскільки українські удари по російських нафтопереробних заводах призвели до скорочення або зупинки роботи низки підприємств. Київ атакує ці об’єкти, намагаючись обмежити здатність Кремля фінансувати війну проти України.

У вересні інтенсивність атак на російські НПЗ знизилася до найнижчого рівня за три місяці. Однак удари й надалі випереджали темпи ремонтних робіт, що перешкоджало суттєвому відновленню потужностей. У результаті середні обсяги нафтопереробки становили менш як 4 млн барелів на добу — значно нижче за сезонний рівень у 5,4–5,5 млн барелів на добу, який фіксували до початку української кампанії атак.

За оцінками Rystad Energy, якщо Україна збереже нинішню інтенсивність атак, добові обсяги переробки нафти в Росії залишатимуться стабільними на рівні 3,5–4 млн барелів.

У вересні видобуток російської нафти був на 1,306 млн барелів на добу нижчим за квоту, встановлену для країни на цей місяць у межах угоди ОПЕК+.

На тлі бойових дій на Близькому Сході та обмежених поставок із Перської затоки Росія збільшує експорт нафти. За даними Bloomberg, заснованими на відстеженні руху танкерів, за чотири тижні до 4 жовтня середньодобові поставки російської нафти за кордон зросли до 3,76 млн барелів. Це найвищий показник із початку серпня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт ОПЕК.

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