У Відні близько 50 тисяч людей протестували за фінансування вишів — Anadolu Agency

У Відні близько 50 тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти скорочення видатків на освіту та запланованого фінансування університетів. Демонстрацію організувала Австрійська національна спілка студентів.

Бюджет на університети

Федеральний уряд Австрії оголосив, що виділить університетам 16 млрд євро на 2028–2030 роки. Водночас, за оцінкою Конференції університетів, лише для компенсації витрат, пов’язаних з інфляцією, необхідно щонайменше 18 млрд євро.

Як повідомляє Anadolu Agency, у федеральному уряді цю суму вважають остаточною після домовленості, якої високопосадовці досягли в суботу.

Акція у Відні

Протест розпочався о 15:00 біля головного корпусу Віденського технічного університету під гаслом «Red Alert – #SaveTheUniversities!». За даними студентської спілки, до акції долучилися студенти та працівники віденських університетів, а також представники академічної спільноти з інших федеральних земель.

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Профспілка державних службовців організувала транспорт для працівників університетів і лікарів з університетських міст. Голова студентської спілки Вікторія Кудрна заявила місцевим медіа, що метою протесту було продемонструвати спротив. Водночас вона висловила сподівання, що уряд ще може збільшити бюджет.

Побоювання студентів

Австрійська національна спілка студентів попередила, що скорочення фінансування може призвести до звуження переліку освітніх програм, послаблення студентських сервісів і погіршення умов праці.

Кудрна зазначила, що студенти вже відчувають наслідки. У Віденському технічному університеті, за її словами, скоротили години роботи бібліотеки, а ректор Єнс Шнайдер ще в середині червня запровадив запобіжне заморожування нових оголошень про вакансії.

Адміністрації університетів офіційно підтримали протести, зокрема надали студентам і працівникам можливість взяти вільний час для участі в демонстраціях.

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