У Відні не підтвердили підозру у шпигунстві щодо журналіста Михайла Ткача

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Віденська прокуратура не підтвердила підозру у шпигунстві щодо журналіста «Української правди» Михайла Ткача. Журналіста вже звільнили, однак оператора видання Ярослава Бондаренка досі утримують під вартою. Також затриманими залишаються ще двоє громадян України, імена яких не розголошують.

У Міністерстві внутрішніх справ Австрії підтвердили, що Ткача відпустили, тоді як Бондаренко залишається під вартою. Українців затримали на початку тижня за підозрою у шпигунстві.

Ткача та Бондаренка взяли під варту у четвер, 8 жовтня. Журналіст вийшов на свободу о 4:00 ранку в п’ятницю після приблизно 12 годин затримання. Про це у Facebook повідомила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

Речниця Віденської прокуратури Ніна Буссек повідомила агентству APA, що під час інших розслідувань виникли підозри щодо двох осіб, однак їх не підтвердили.

«У ході інших розслідувань виникла підозра ще щодо двох осіб, але вона не була підтверджена», — заявила Буссек.

За її словами, йшлося про Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка. Одного з них уже звільнили, а допит іншого триває. Таким чином, наразі підозра щодо обох журналістів не підтверджена. Інших коментарів речниця прокуратури не надала.

Ярослав Бондаренко дістав поранення під час затримання, після чого його госпіталізували. За словами Севгіль Мусаєвої, допит оператора розпочався лише вночі.

Головна редакторка «Української правди» наголосила, що обставини затримання викликають серйозні запитання.

«Звинувачення, висунуті проти наших колег під час їхнього арешту, не мають жодної схожості ні з чим, з чим редакція мала справу в минулому. Це викликає серйозні питання», — написала Мусаєва.

Вона очікує пояснень від австрійських прокурорів. Офіційної інформації щодо обставин затримання та правових підстав арешту також вимагає посольство України у Відні.

«Ми очікуємо своєчасної офіційної заяви від відповідних австрійських органів влади щодо обставин та правових підстав його арешту», — заявила речниця українського посольства.

Михайло Ткач — керівник відділу розслідувань «Української правди» та один із найвідоміших журналістів-розслідувачів України. Він працює у журналістиці понад десять років. У своїх матеріалах Ткач стежить за діяльністю провідних політиків і впливових бізнесменів та ставить їм незручні запитання.

Нещодавні розслідування журналіста, зокрема, стосувалися колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка. За даними українських антикорупційних слідчих, Кравченко, ймовірно, виїхав до Відня.

Про це повідомили у віденській прокуратурі австрійському суспільному мовнику ORF.

Українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача, якого затримали в Австрії 8 жовтня, відпустили.

Нагадаємо, керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. Журналіст шукав Руслана Кравченка, якого в повідомленні називають генпрокурором-утікачем.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували затримання в Австрії журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

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