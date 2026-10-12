У В’єтнамі активіста Тран Гієпа утримують без зв’язку — The Guardian

У В’єтнамі австралійський активіст за демократію Тран Гієп, якого в’єтнамська влада затримала за звинуваченнями в тероризмі та підробленні документів, понад три тижні не виходить на зв’язок із дружиною. За даними The Guardian, його утримують у слідчому ізоляторі B34 у Хошиміні в очікуванні суду.

Дружина активіста Хлої Данг повідомила, що востаннє чула від нього в середині вересня. Занепокоєння виникло після того, як 18 вересня Гієп не сів на літак із камбоджійської столиці Пномпеня, де зустрічався з правозахисниками. Майже два тижні його місцеперебування було невідомим, доки в’єтнамська влада не підтвердила, що він перебуває під вартою.

Обвинувачення та затримання

Гієп працює фрилансером у сфері ІТ та заснував Австралійський альянс боротьби з торгівлею людьми. Його також звинувачують у членстві в продемократичній організації Viet Tan, яку В’єтнам вважає терористичною. Водночас Human Rights Watch раніше характеризувала Viet Tan як опозиційну політичну партію, що законно діє, зокрема в Австралії, але яку Ханой довільно називає терористичною.

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За заявою уряду В’єтнаму, Гієпа затримали під час в’їзду до країни з Камбоджі разом із правозахисником Нгуєном Дик Тхуаном, який також має норвезьке громадянство. Також повідомлялося про затримання третього чоловіка — Тхай Конг Чионг Шона. Камбоджійська влада заперечила причетність до затримання або утримання трьох чоловіків, заявивши, що їх перехопили на прикордонному переході Ми Куї Тай.

Заклики до розслідування

Данг, адвокатка Гієпа Елісон Баттіссон, Amnesty International, Human Rights Watch та інші групи вважають, що в’єтнамська влада могла викрасти активіста в Камбоджі та примусово доправити до В’єтнаму. Баттіссон назвала це випадком транснаціональних репресій. В’єтнамська та камбоджійська влада заперечують такі твердження.

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії надає родині консульську допомогу, але не коментує справу через вимоги конфіденційності. Міністерка закордонних справ Пенні Вонг заявила, що особисто порушувала питання щодо Гієпа, однак обережно висловлюватиметься публічно. Правозахисники закликають австралійський уряд вимагати незалежного розслідування обставин затримання.

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