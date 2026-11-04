У Вірменії затримали мільярдера та лідера проросійської опозиції Самвела Карапетяна

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У Вірменії затримали бізнесмена-мільярдера Самвела Карапетяна, який очолює опозиційну проросійську партію «Сильна Вірменія». Затримання відбулося після проведення обшуку.

Мільярдера Самвела Карапетяна та десятки пов'язаних з ним осіб було заарештовано в середу в результаті того, що найбільша опозиційна група Вірменії, яку він очолює, назвала спробою уряду змусити його припинити блокування прийняття нової конституції, прийняття якої вимагає Азербайджан.

Арешти відбулися після обшуків, проведених різними правоохоронними органами в їхніх будинках та офісах, а також у штаб-квартирі альянсу "Сильна Вірменія" в Єревані.

Слідчий комітет повідомив, що вранці було проведено рейди в 65 різних місцях, та висунув Карапетяну і 35 іншим особам звинувачення у шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей. Зокрема, слідство стверджує, що Карапетян очолював злочинне угруповання, яке незаконно привласнило понад 23 мільярди драмів (64 мільйони доларів) з національної електроенергетичної компанії Вірменії.

Російсько-вірменський магнат уже провів шість місяців у в'язниці минулого року за численними кримінальними звинуваченнями, висунутими проти нього після того, як у червні 2025 року він засудив репресії прем'єр-міністра Нікола Пашиняна проти Вірменської Апостольської Церкви.

Слідчий комітет заявив, що в рамках розслідування було заарештовано загалом 36 осіб. Не було одразу зрозуміло, чи буде серед них племінник та права рука Карапетяна Нарек.

Останній очолює парламентську групу "Сильна Вірменія", другу за величиною в Національних зборах Вірменії. Слідчі також провели обшук у його будинку в Єревані.

"Вони спробують заарештувати десятки або сотні наших людей, - сказав Нарек Карапетян журналістам після обшуку. - Ми знову пройдемо через той самий процес".

Карапетян стверджував, що ці репресії є частиною зусиль Пашиняна щодо забезпечення схвалення парламентом його проєкту нової вірменської конституції. Він сказав, що «Сильна Вірменія» продовжуватиме протистояти референдуму щодо конституції, яку, на його думку, нав'язує країні її заклятий ворог.

Самвел Карапетян володіє в РФ групою компаній "Ташир" та мережею ТРЦ Ріо. У Вірменії його раніше звинуватили в публічних закликах до захоплення влади та порушенні територіальної цілісності країни, у цій справі він перебував під підпискою про невиїзд.

Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

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