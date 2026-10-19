У віцегубернатора Кубані та його родини хочуть конфіскувати нерухомість і гроші

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Генеральна прокуратура Росії вимагає передати державі майно першого віцегубернатора Краснодарського краю Ігоря Галасі на суму понад 970 млн рублів. Про це повідомили джерела РБК, знайомі зі змістом позову. Йдеться про іномарки та 63 об’єкти нерухомості в Москві, Краснодарі, Геленджику, станиці Каневській і Ростові-на-Дону. Серед них — сім квартир і земельні ділянки. У наглядовому відомстві вважають, що активи були набуті корупційним шляхом. Крім того, прокуратура заявила грошові вимоги майже на 86 млн рублів.

Відповідачами у справі є 50-річний віцегубернатор, його діти, батьки, колишня та нинішня дружини, а також кілька довірених осіб — загалом 13 людей. Генпрокуратура наголосила, що вони не надали доказів придбання майна за законні доходи. За період із 2007-го до 2025 року офіційний заробіток Галасі становив 41,6 млн рублів, а сукупний дохід його найближчих родичів — трохи більш як 11,4 млн рублів. За даними відомства, чиновник також порушував закон, поєднуючи державну службу з веденням бізнесу.

За інформацією джерел, прокуратура додатково просить заарештувати банківські рахунки, вклади, банківські комірки та інші цінності відповідачів. Також відомство хоче заборонити їм відкривати нові рахунки й реєструвати операції з нерухомістю та транспортом. Це має унеможливити передачу майна третім особам. Сам Ігор Галась заявив, що ще не ознайомився з деталями позову йому потрібно «розібратися».

Галась обіймає посаду заступника губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва від моменту його приходу до влади у 2015 році. Він відповідає за бюджетну та економічну політику регіону. У квітні суд конфіскував майно іншого віцегубернатора краю Андрія Коробки на суму понад 10 млрд рублів. Сам Коробка перебуває під арештом за обвинуваченням у шахрайстві.

За останні півтора року затримали багатьох чинних і колишніх заступників Кондратьєва у справах про корупцію. Олександра Власова засудили до 14 років колонії за розкрадання майна, закупленого для російських військових. Олександр Нестеренко отримав дев’ять років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час ремонту шкіл на окупованій території Херсонської області. Анну Мінькову засудили до 5,5 року умовно за шахрайство та відмивання грошей.

Крім того, під вартою опинилися міністр транспорту Краснодарського краю Олексій Переверзєв і керівник регіонального міністерства охорони здоров’я Євген Філіппов. Останнього засудили до чотирьох років позбавлення волі. Обох чиновників звинуватили в шахрайстві.

Також колишнього мера Сочі Олексія Копайгородського, який раніше був заступником Кондратьєва, засудили до 15 років ув’язнення у справі про розкрадання та хабарі. У січні в нього конфіскували активи на 1,6 млрд рублів.

У лютому суд задовольнив позов Генпрокуратури проти колишніх депутатів Держдуми від Краснодарського краю Анатолія Вороновського й Андрія Дорошенка, а також депутата регіональних законодавчих зборів Олександра Карпенка. У них вилучили 19 підприємств вартістю 21,7 млрд рублів і 207 об’єктів нерухомості. До обрання в Держдуму Вороновський працював міністром транспорту та віцегубернатором Краснодарського краю.

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