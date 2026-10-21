У Владивостоці на добу зник пам’ятник Солженіцину

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У російському Владивостоці пам’ятник письменнику Олександру Солженіцину повернули на колишнє місце через добу після демонтажу. Монумент знову встановили на Корабельній набережній у центрі міста, хоча спочатку його планували перенести до скверу Віри та Надії.

Про це 21 жовтня повідомило агентство «Інтерфакс» із посиланням на міську адміністрацію.

У мерії пояснили, що під час встановлення з’ясувалося: розміри пам’ятника не відповідають просторовим характеристикам скверу. За оцінкою адміністрації, монумент візуально перевантажує невелику рекреаційну зону.

Крім того, до міської влади надходили звернення мешканців, які побоювалися, що пам’ятник обмежуватиме огляд. У мерії заявили, що ці обставини стало можливо повною мірою оцінити лише на місці, тоді як на етапі проєктування їх не вдалося врахувати.

У результаті влада вирішила тимчасово повернути монумент на Корабельну набережну. Майданчик у сквері Віри та Надії планують доопрацювати, однак нову дату перенесення пам’ятника наразі не називають.

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