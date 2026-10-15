У водах Румунії загорілося торговельне судно — The Hindu

У територіальних водах Румунії пізно ввечері 14 жовтня загорілося торговельне судно, яке стояло на якорі. Екіпаж евакуювали, повідомила румунська влада. Про інцидент повідомив Reuters, матеріал якого опублікував The Hindu. Повідомлення було опубліковане 15 жовтня.

Інциденти у Чорному морі

Цей випадок став черговим у серії інцидентів у Чорному морі, що вказують на ризики для комерційного судноплавства поблизу східного флангу НАТО.

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Уражені судна

Від початку жовтня біля узбережжя Румунії та Болгарії були уражені п'ять комерційних суден. Обидві країни є членами НАТО. Ураження суден зафіксували в Чорному морі біля узбережжя цих двох держав Альянсу. За даними видання, приблизно 23 моряки загинули або вважаються зниклими безвісти.

У матеріалі зазначається, що атаки висвітлили зростання загрози комерційному судноплавству в Чорному морі, пов'язаної з використанням безпілотників у війні між Росією та Україною.

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