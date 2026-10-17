У Вроцлаві евакуюють 3 тисячі людей через 250-кілограмову бомбу — RMF24

У польському Вроцлаві вранці 20 жовтня розпочнеться операція з вилучення та вивезення нерозірваної німецької авіабомби часів Другої світової війни. Через роботу саперів із визначеної зони евакуюють близько 3 тисяч людей, повідомляє RMF24.

Бомбу знайшли на будівельному майданчику

Нерозірваний боєприпас виявили минулого четверга на території біля вулиці Колейової, де будують готельно-офісний комплекс. Раніше на цій ділянці був недобудований багаторівневий паркінг.

За інформацією мерії Вроцлава, йдеться про німецьку авіабомбу масою приблизно 250 кілограмів. Саперний патруль має почати її вилучення о 9:00, після чого боєприпас перевезуть на полігон.

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Зону слід залишити до 8:30

Евакуація буде обов’язковою для всіх, хто перебуває у визначеному районі. Після 8:30 до зони зможуть увійти лише уповноважені служби. Перед виходом мешканцям слід зачинити вікна й двері, а також взяти документи, телефон і необхідні ліки.

Із суботи служби відвідують мешканців і користувачів будівель у зоні евакуації, роздають їм інформаційні листівки та відповідають на запитання щодо операції. Пунктом евакуації стане Національний форум музики на площі Вольності.

Для людей, яким потрібен транспорт, міський перевізник MPK підготує автобуси в районі зупинки на перехресті вулиць Грабішинської та Шпитальної, перехрестя вулиць Пілсудського й Костюшка, а також біля площі Легіонів. Евакуація охопить визначені адреси в районі вулиці Колейової. В операції братимуть участь сапери, поліція, муніципальна варта та працівники міського відділу безпеки й кризового управління. У районі робіт очікуються тимчасові зміни в організації руху.

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