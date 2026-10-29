У Вроцлаві почали буріння для оцінки підземної залізниці — RMF24

У Вроцлаві, Польща, розпочали геологічні буріння поблизу вокзалу Свебодзький, які мають визначити, чи можливо збудувати в місті підземну залізницю або тунель для регіональних поїздів. Свердловини сягають 30 метрів — саме на такій глибині в майбутньому могли б курсувати поїзди.

Перевірка ґрунтів і вод

Як повідомляє RMF24, роботи мають перевірити геологічні умови та допомогти обрати технологію для потенційної інвестиції. Фахівці дослідять несучу здатність ґрунтів і рівень ґрунтових вод, а також визначать оптимальну глибину для роботи тунелепрохідницького комплексу.

За оцінкою місцевої влади та спеціалістів, пропускна спроможність наземної залізничної інфраструктури вичерпана. Естакада, що веде до Головного вокзалу Вроцлава, настільки завантажена, що приміські поїзди мусять чекати на в’їзд. Новий діаметральний тунель міг би перебрати частину регіонального руху.

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Підземна станція біля вокзалу

Місто прагне відновити роботу вокзалу Свебодзький у 2030 році. Влада розглядає спорудження підземної станції, щоб у майбутньому поєднати цю інвестицію з метро. Директор Нижньосілезької служби доріг і залізниць Матеуш Масловський заявив, що перед висновками про можливість такого будівництва необхідно перевірити умови на місці.

Маршалок Нижньосілезького воєводства Павел Ганцаж вважає, що перший крок до реалізації проєкту слід зробити найближчим часом. Водночас деякі експерти вважають, що будівництво метро у Вроцлаві може бути неможливим через складні гідрологічні умови. Ганцаж відкинув ці застереження, заявивши, що сучасні технології дають змогу будувати тунелі навіть під морями й океанами, а за потреби тунель у Вроцлаві можна було б прокласти під Одрою.

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