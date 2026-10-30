У всіх аеропортах Москви запровадили обмеження на польоти

У всіх аеропортах Москви запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. Через це літаки наразі не можуть прибувати до аеропортів російської столиці та вилітати з них.

Йдеться про Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський.

"Запроваджено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден", - йдеться в повідомленні.

Причини обмеження поки не розголошуються



Про це повідомила Росавіація, з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що Росія обмежила польоти в усіх аеропортах московського авіавузла.

У росії третю добу горів нафтоналивний термінал після атаки дронів.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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