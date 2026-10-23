Росія обмежила польоти в усіх аеропортах московського авіавузла

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У всіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово запровадили обмеження на польоти. Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський припинили приймати й відправляти літаки. У Росавіації пояснили, що обмеження запровадили для забезпечення безпеки польотів.

Росавіація уточнила, що заходи введено для забезпечення безпеки польотів. Поки що аеропорти не можуть приймати та відправляти літаки у звичайному режимі.

Через обмеження можливі затримки та скасування рейсів. Терміни відновлення штатної роботи аеропортів не вказані.

Мер Москви Сергій Собянін додав, що наразі системи ППО нібито знищують безпілотники, які летять у напрямку столиці.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Відео: Усі чотири аеропорти Москви зупинили прийом рейсів через атаку дронів.

До цього масована атака дронів порушила роботу московських аеропортів.

Додамо, що у Ростові-на-Дону після українського удару згорів нафтовий термінал.

Нагадаємо, у росії третю добу горів нафтоналивний термінал після атаки дронів.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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